Win tickets voor Star Trek @ Drive In Movies

Door: BV

Het is de jonge kapitein James Kirk die de bezoeker van de Utopolis Drive In Movies aanstaande woensdag (10 juli) mag meenemen op een met actie doorspekt ruimte-avontuur Star Trek: Into Darkness. En ook ditmaal kan je er dankzij Auto55 bij zijn. Wie reageert op onze Facebook-pagina onder de link naar dit artikel (of z'n adresgegevens+filmtitel doorstuurt via ons Feedback-formulier) maakt kans op de vrijkaarten.

Het volledige programma van de CocaCola Drive In Movies in Mechelen vind je hier, terwijl we eerder al de praktische details uit de doeken deden. Succes!