McLaren MP4-12C GT Sprint voor het circuit

Door: BV

Dat je met de McLaren MP4-12C (of de Spider) de baan op kan, is nogal wiedes. En er is ook een 12C GT3 voor de gelijknamige raceklasse. Er pal tussenin komt de GT Sprint. Die is 40mm dichter tegen het asfalt gelegd, heeft een specifieke afstelling van de elektronisch gestuurde systemen (waaronder differentieel en ophanging) en wordt steeds geleverd met 19-duimers, racebanden van Pirelli en carbonkeramische remmen voor een indrukwekkende bijtkracht zonder fading.

Aan de binnenzijde vinden we een dashboard in koolstofvezel en met digitale tellers, een ingebouwde brandblusser en een FIA-goedgekeurde rolkooi. Aircondition wordt eveneens meegeleverd. De 3,8l centrale met twee turbo's onder de kap is eigenlijk dezelfde als die van de productieversie, met in dit geval met een totale vermogensscore van 625pk. De motor is gekoppeld aan een zeventrapstransmissie met dubbele koppeling.

Wie zich wil laten gaan kan naast het op de GT3 geïnspireerde aerodynamische pakket ook nog lichtgewicht opties als een voorruit in polycarbonaat bestellen. Of een voorvleugel, kofferspoiler en diffuser in carbon. Zaken die natuurlijk de instapprijs van omgerekend bijna € 234.000 (zonder belastingen) nog zullen aandikken. En nee, je mag er niet mee op de openbare weg. McLaren bouwt hooguit 20 stuks per jaar van de MP4-12C GT Sprint, die je uiteraard in de fotospecial kan ontdekken.