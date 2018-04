Porsche standbeeld in Goodwood

Door: BV

Tijdens het jaarlijkse Festival of Speed is er altijd één merk dat wat meer de aandacht naar zich toe kan trekken dan de anderen. Door, bijvoorbeeld, het voorwerp te zijn van het standbeeld dat traditioneel het decor domineert. Audi deed het in 2009, Alfa Romeo in 2010, Jaguar in 2011 en Lotus afgelopen jaar. Dit jaar gaat de eer naar Porsche, dat drie verschillende 911 generaties hoog boven de grond parkeerde.

Porsche pakt - zoals verwacht - zwaar uit op het festival om er de 50-jarige verjaardag van de iconische 911 te vieren. Alle zeven de verschillende generaties zullen er te zien zijn. De Duitsers halen ook enkele van hun meer legendarische piloten van stal. Hans-Joachin Stuck, Jorg Bergmeister, Richard Attwood en Vic Elford tekenen present. De geschiedenis van de 911 hebben we zelf hier nog eens uit de doeken gedaan.