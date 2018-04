Meer over lange Mazda 3

Door: AUTO55

Na het lekken van de officiële beelden heeft Mazda de 3 sedan verder in het licht gebracht. Het vierdeursmodel, dat in vergelijking met zijn voorgangers steeds meer op de 6 is gaan lijken, verschilt aan de binnenzijde niet van de eerder blootgelegde hatchback met vijf portieren maar sleurt wel een ruimer bagagecompartiment met zich mee. In normale configuratie slikt de berline 419 liter, of 70 eenheden meer dan de hatch. De opening groeide met 10cm tot 110cm. De berline telt ook 12cm bij de totale lengte, terwijl de wielbasis met 2,7m ongewijzigd blijft.

Zoals bij de vijfdeurs zijn de duurdere versies met Mazda's Human Machine Interface uitgerust (HMI). Dat wil zeggen dat de meeste autofuncties via een grote draaiknop op de middentunnel bediend worden. Resultaten van die acties bewonder je op een 7" scherm met hoge resolutie. Het pakket bevat overigens ook een head-up display dat relevante rij-informatie en de wegaanduiding op de voorruit projecteert. Zoiets kan je tegenwoordig ook apart aanschaffen. Mazda opteerde overigens voor een digitale snelheidsmeter en een analoge, centraal opgestelde toerenteller. Zoals in een sportwagen.

Van motoren tellen we er voorlopig vier, waarvan de 100pk afeverende 1.5 Skyactiv-G mogelijk niet bij ons zal verschijnen. Die laat per kilometer slechts een enkele gram CO2 meer ontsnappen dan een op stapel staande krachtbron met meer pit. Op meer informatie daarover is het voorlopig echter wachten geblazen.

Wel zeker bestelbaar bij de lancering zijn de 2.0 met 120pk en een 'high power' versie met 165pk en 210Nm koppel. Beide worden aan de man gebracht in combinatie met een manuele zesbak of een automaat met evenveel verzetten. De zuinigste van het hoopje slaagt er op papier in om zijn gemiddelde dorst tot 5,1l/km te beperken (119g/km).

Dieselen kan alleen met een 2.2 die 150pk en 380Nm (1.800tr/min) naar de voorwielen stuurt. En daarmee is de 1.235kg wegende Japanner goed gediend. De honderdsprint neemt zo'n 8 seconden in beslag en de topsnelheid ligt op 213 km/u. Koppel daaraan een opgegeven dorst van 4,1l (107g/km CO2) en je mag zelf raden welke motor het grootste deel van de (Belgische) koek zal uitmaken. Vanaf het najaar zal de 3 in beide koetswerkvarianten bij de verdelers staan. Prijzen ervan zijn nog niet bekend.