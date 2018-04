Meer paarden voor Mercedes S63 AMG

Door: AUTO55

Na de onthulling van de nagelnieuwe S-klasse zal de AMG-variant in september zijn publieksdebuut beleven. Die is heviger dan ooit en weegt ongeveer 100kg minder dan zijn voorganger. De nu toch nog steeds 1,9t wegende limousine zou hierdoor, en door de lasten slimmer over de assen te verdelen, meer wendbaarheid aan de dag moeten leggen.

Als S63 AMG gaat hij gehuld in dikkere bumpers en rust de koets op 19-duimswielen die voor 20kg bijdragen aan de dieetkuur. Koolstofkeramische remmen staan op de lijst van toebehoren genoteerd. Voor het duistere interieur werd vooral op leder en carbon beroep gedaan, met de nodige AMG-logo's om eenmalige passagiers te waarschuwen. Zijn dubbel drukgevoede 5.5l V8 laat immers maar liefst 585 paarden op de achterwielen los, of 41 meer dan ervoor. Daarnaast produceert het blok 900Nm koppel, goed voor een sprinttijd van 4 seconden. De topsnelheid is elektronisch ingesnoerd en bedraagt 250km/u. Op papier lezen we 10,1l/100km wat de verbruiksopgave betreft (237g/km CO2).

Je kan ook (en voor de eerste maal) opteren voor een vierwielaandrijver, en die doet vier tienden langer over de honderdspurt. Uiteraard kan je steevast kiezen tussen comfort- en sportieve modi en besluiten of er al dan niet eigenhandig in de MCT 7-trapsautomaat wordt geroerd. De gekozen instelling heeft overigens invloed op het uitlaatvolume, gestuurd door kleppen in de twee einddempers. Het stilst is de super S in transmissieprogramma C, voor 'Controlled Effiency', want dan ligt de V8 aan de leiband en blijven de flappen doorgaans in gesloten toestand. Meer gebrul krijg je in 'Sport' of 'Manual' te horen.

Prijzen zijn er nog niet, maar je kan de nieuwe S63 AMG wel al in deze uitgebreide fotospecial bewonderen.