Toch niet: Range Rover Evoque Cabrio

Door: BV

Al bij de voorstelling van de Range Rover Evoque Convertible, waren de heren bij Land Rover opgetogen over de toekomstkansen van het model. De Evoque verkoopt immers als zoete broodjes, maar trekt een erg trendgevoelig publiek aan. Dat moet je kunnen blijven boeien, met nieuwe producten uiteraard. Maar nu lijkt het publiek toch niet wakker te liggen van een dakloze SUV. Volgens de laatste gegevens ligt de dakloze Evoque Cabrio daarom in de prullenbak. Haast was er toch niet bij het project, want de Britten zitten momenteel verlegen om productiecapaciteit. En er staat nog een ander model in de stijgers om hipsters te paaien.

Na een hoop bedenkelijke feedback is immers besloten om het DC100-project ook weer naar de tekentafel te sturen. De Defender-opvolger kon de liefhebbers van de no-nonsense terreinwagen niet paaien. En inmiddels geven de Britten wel te verstaan dat de ontwikkeling van dat model twee kanten opgaat. Dat de modernere structuur (met een volledig onafhankelijke ophanging in plaats van starre assen) ten minste gedeeltelijk afkomstig zal zijn van een ander model (lees: de nieuwe Discovery) staat als een paal boven water.

Eveneens duidelijk is het feit dat Land Rover ervan profiteert om in één klap twee productlijnen met dezelfde basis te ontwikkelen. De actuele Defender-klant wordt een robuust voertuig beloofd, beschikbaar in verschillende koetswerkvormen. Maar er komt ook een lifestyle-auto met dezelfde basis. Of die als Land Rover, dan wel als Range Rover in het aanbod komt is nog onbekend, maar de tweede optie ligt voor de hand. En die zou best wel eens in een dakloze versie kunnen bestaan. En zo is de beslissingscirkel rond.