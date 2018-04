BMW i3 kost € 35.500*

Door: BV

BMW maakt zich op voor de voorstelling van de i3. Dat wordt het eerste geheel elektrisch aangedreven product dat de badge van het premiummerk op de neus krijgt. Een gedeeltelijke onthulling hebben we al achter de kiezen en op 29 juli krijgen we het model in vol ornaat te zien.

Vanaf november wordt het model leverbaar, voor een zopas gecommuniceerde vanafprijs van € 35.500. De BMW wordt daarmee, niet geheel verrassend, de meest prijzige elektrische auto uit het kamp van de volumeconstructeurs. De Peugeot iOn, Citroën C-Zero, Mitsubishi i-Miev drieling is er vanaf ongeveer € 29.000, een Nissan Leaf is er voor minimaal € 33.990 (maar is groter) en een Renault Zoe wisselt vanaf € 21.550 van eigenaar.

Of je (zoals bij Renault of Nissan - dat je de keuze biedt) nog moet investeren in de huur van batterijen is niet gespecifieerd. Een wall-box die je de mogelijkheid geeft om thuis op te laden is een noodzaak, maar BMW maakt evenmin duidelijk of die je extra centen kost. Opladen moet eveneens kunnen aan een publieke laadpaal. Voor wie af en toe eens een auto met een grotere autonomie of meer laadvolume nodig heeft, komt er een huurprogramma, maar - je raadt het al - ook daarvan is de prijs nog niet bekend.

