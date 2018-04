Bentley SUV komt er in 2016

Door: AUTO55

Toen Bentley de EXP 9 F aan de wereld liet zien, werd de stijstudie niet erg goed onthaald. Vooral het smoelwerk viel in slechte aarde. Toch is de Britse producent niet bij de pakken blijven zitten. Eerder dit jaar maakten we al kenbaar dat er wel degelijk een SUV op de planning staat, en nu werd bevestigd dat die er komt in 2016. Het betreft het vierde model dat in het Engelse Crewe in elkaar zal worden gevezen.

Bentley investeerde voor de gelegenheid £ 800 miljoen, een bedrag dat voor de ontwikkeling van de SUV en enkele toekomstige modellen moet gaan dienen. Volgens de autobouwer worden zowat 1.000 personen aan het werk gezet.