Bezigheidstherapie: prototype Honda NSX uitlaten

Door: BV

Honda (of luxedochtermerk Acura in de VS) is al zo lang in de weer met een opvolger voor de NSX, dat je bijna zou vergeten dat we er nog steeds twee jaar op moeten wachten. Het scenario lijkt in die optiek wat op de lancering van de Alfa Romeo 4C, die al tot vervelens toe is voorgesteld, maar nog steeds niet uitgeleverd wordt.

Om ervoor te zorgen dat de verveling de bovenhand niet haalt, reed Honda al enkele rondjes met het prototype. De ontwikkeling gebeurt uiteraard zonder publiek, maar omdat dit voor de show is, heeft het bedrijf de auto van onder het doek gehaald voor de Indy 200 die op 4 augustus in de Amerikaanse staat Ohio werd verreden.

Nieuwe informatie leverde dat niet op. We hebben het nog steeds over een zescilinder die wordt bijgestaan door twee elektromotoren (voor de voorwielen). De krachten van de V6 worden via een nieuwe versnellingsbak met dubbele koppeling op de achteras losgelaten. De productieversie is nog niet voorgesteld, maar het studiemodel is wel te bewonderen in bijhorende fotospecial.