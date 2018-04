Belgische automarkt in juli: slechter, maar niet veel

Door: BV

De inschrijvingscijfers voor de Belgische automarkt voor juli zijn binnen. En ze zijn niet goed. Er werden afgelopen maand 34.879 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer ligt echter slechts 4,9% onder dat van vorig jaar en omdat de gecumuleerde resultaten van de afgelopen zeven maanden 0,9% hoger zijn dan die van dezelfde periode in 2012, is de markt stabiel. En dat is ook niet slecht.

VW blijft uitstekend scoren. Met een maandresultaat van 3.634 voertuigen geven ze nauwelijks wat (0,38%) prijs ten opzichte van vorig jaar, maar eindigt het merk ook weer bovenaan de scoretabel. Het gaat er Renault vooraf dat 3.027 stuks op z'n naam schreef en meer dan 20% inboet ten opzichte van vorig jaar. Drie is Peugeot met 2.862 achter z'n naam. Citroën staat op vier (2.521) en het voelt daar zowaar de hete adem van BMW (2.404) in z'n nek. De top 38 hebben we zoals steeds gepubliceerd op onze facebook-pagina.

De lichte bedrijfvoertuigen volgen hetzelfde stramien. -3,6% afgelopen maand, en +O,5% over het ganse jaar. De markt van zware bedrijfsvoertuigen blijft kampen met sterk terugvallende inschrijvingen. -,16,8% voor de voorbije maand en een gecumuleerde terugval die nog iets groter is: -21,6%. Vooral de industriële trekkers zien hun inschrijvingen fors dalen.

Juli was een stabiele maand voor de motormarkt (-0,3%). Maar de samengetelde cijfers blijven ver onder de resultaten van een jaar geleden: -9,4%.