Opel zoekt 350 ingenieurs

Door: BV

General Motors heeft dochtermerk Opel dan wel verplicht om de broeksriem aan te trekken tot het merk er blauw van werd, het blijft (voorlopig) wel achter z'n Duitse onderneming staan. Er wordt hard gewerkt aan een offensief dat nieuwe producten én technologiën naar het bedrijf moet brengen. Tot 2016 wordt daar € 4 miljard in gepompt. Er wordt al € 230 miljoen in nieuwe testinstallaties voor de ontwikkelingscentra in Russelsheim en Dudenhofen geïnvesteerd. Daar worden motoren en transmissies gebouwd.

Opel wil 23 nieuwe modellen en 13 nieuwe motor-versnellingsbakcombinaties in de catalogus krijgen. Een hoop werk, waar extra personeel voor wordt aangetrokken. Ingenieurs uiteraard. 350 in het totaal. In Duitsland kunnen er 300 aan de slag, terwijl er 50 in het Italiaanse Turijn worden ondergebracht. Daar ontwikkelt GM motoren.