Bye bye Renault Twingo RS

Door: BV

De Renault Twingo RS is niet meer. De Sport-afdeling van Renault, gevestigd in het Franse Dieppe, heeft de productie gestaakt. En daarmee is meteen de laatste atmosferische RS van het merk met pensioen gestuurd.

Aan een nieuwe Twingo wordt inmiddels hard gewerkt. Zoals bekend verhuizen zowel de motor als de aandrijving naar de achteras, want het onderstel zal ook dienen voor de nieuwe Smart Fortwo. Vraagtekens zijn er ook nog voldoende. Zo is de komst van een driedeursvariant nog niet bevestigd, laat staan dat de komst van een nieuwe RS in inkt is geschreven. Speculaties zijn er natuurlijk wel al. Zo wordt een driecilinder turbomotor met minimaal 90pk nu al getipt als krachtbron voor de pittige Twingo van de volgende generatie. De huidige uitzwaaien kan nog eens in de fotospecial.