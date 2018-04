Hyundai heeft een nieuwe i10

Door: BV

Het is alweer vijf jaar geleden dat Hyundai de kleine Atos naar de geschiedenistabellen verwees om plaats te maken voor de i10. Een kleintje dat vooral de rationele koper moest overtuigen. En dat terwijl groepsgenoot Kia met de Picanto een erg guitige verschijning neerzette. Hyundai begreep duidelijk dat het ook anders kan en, kijk, deze nieuwe i10 is valt meteen een stuk prettiger op het netvlies.

Onderhuids is er nogal wat aangepast. De nieuweling rust op een nieuwe bodemplaat met een 5mm langere wielbasis en dempers die anders gepositioneerd worden om de koetswerkbewegingen beter onder controle te houden. De koets die erop rust groeide 80mm in de lengte en 65mm in de breedte, terwijl ze 50mm minder hoog werd.

Het passagierscompartiment werd er natuurlijk ruimer door (met 1.890mm totale beenruimte) en in de koffer past voortaan 252l. Dat is een verbetering van 10%.

Meer specificaties en beelden van het interieur krijgen we voor de voorstelling in september op het Autosalon van Frankfurt te verteren. De koets is nu al te bekijken in de fotospecial.