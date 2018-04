Win tickets voor Elysium @ Drive In Movies Mechelen

Door: BV

Nog meer Science-Fiction op de CocaCola Drive In Movies aan het festivalterrein bij Utopolis Mechelen. Ditmaal met Matt Damon en Jodie Foster in de hoofdrollen.

In het jaar 2159 bestaan er twee klassen: de zeer rijke mensen die op een ruimtestation met de naam Elysium wonen, en de rest, die op een overbevolkte Aarde moeten leven. Secretaris Rhodes is een hardvochtige regeringsleider die er alles voor doet om de luxe levensstijl van de bewoners van Elysium te beschermen. Nieuwe anti-immigratiewetten zijn dan ook het gevolg. Dat weerhoudt de Aardbewoners er echter niet van te proberen Elysium te bereiken, op elke manier mogelijk. Als Max in een uitzichtloze situatie belandt, gaat hij akkoord met een zware missie die niet alleen zijn leven kan redden, maar ook gelijkheid naar de gepolariseerde werelden kan brengen...

Aanstaande woensdag 14 augustus wordt Elysium geprogrammeerd op de Cocacola Drive In Movies. En ook daarvoor geeft Auto55.be weer vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Succes!