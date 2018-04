Nieuwe Audi Quattro Concept in Frankfurt

Door: BV

In 2010 presenteerde Audi ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van z'n vierwielaandrijfsysteem al eens een Quattro Concept. Sindsdien zijn er hardnekkige geruchten over een moderne incarnatie van de oer-Quattro. Tot serieproductie kwam het vooralsnog niet. Op het Autosalon van Frankfurt dat volgende maand de deuren opent, presenteren de Duitsers voor de tweede maal een studie-exemplaar met een voorlopig nog onbekende naam. Voor de kansen op een (wellicht gelimiteerde) serieproductie is dat alvast goed nieuws. Daarvoor wordt her en der 2016 naar voren geschoven, al is dat nog op generlei wijze door de constructeur bevestigd.

Audi heeft een hele reeks schetsen vrijgegeven om het pad voor de foto's en exacte specificaties te effenen. Die vind je later uiteraard terug in onze nieuwsrubriek. Over de details van de nieuwe 2+2 concept is het nog gissen. De aanwezigheid van een automatische transmissie met dubbele koppeling wordt uit de beelden in onze fotospecial afgeleid.