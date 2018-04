Vanuit Nederland: Spyder B6 Venator Spyder

Door: AUTO55

Ook te zien op Pebble Beach: een Spyder van Spyker. Of een vanuit Nederland overgevlogen conceptuele achterwielaandrijver zonder dak, afgeleid van de B6 Venator en eveneens verrijkt met een dwarsgeplaatste V6 met naar schatting 375pk in z'n mars. Die krachten belanden vervolgens via een automatische zesversnellingsbak op de achteras.

De Spyder belooft het met minder dan 1,4t droog aan de haak relatief licht te houden. Hij doet dat door onder meer gebruik te maken van aluminium voor het onderstel en koolstofvezel voor het koetswerk. Daarin schuilen LED-koplampen en 19-duimers van een gekend ontwerp. De auto is ook best kort van bumper tot bumper gemeten en reikt amper verder dan 4,34m. Wordt volgend jaar in productietrim verwacht, al staan alle foto's natuurlijk reeds te kijk.