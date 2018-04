Galpin haalt GTR1 naar Pebble Beach

Door: AUTO55

Als een moderne versie van de Ford GT40 staat de Galpin GTR1 te blinken op het Pebble Beach Concours d'Elegance, waar onder meer BMW en Spyker hun nieuwe aanwinst met de wereld delen. Onder zijn door Gaffoglio Family Metalcrafters uit het Californische Fountain Valley handgemaakte koetswerk uit aluminium schuilt een 5,4l grote V8 die zomaar eventjes 1.025pk en 1.000Nm trekkracht op de achterwielen overbrengt. Daarmee zou de krachtpatser in goed 3 tellen naar honderd spurten en maximum 362km/u op de snelheidsmeter toveren.

Het exterieur stelt LED-koplampen, 20-duims alu wielen omgeven door Pirelli P Zero Rosso's, en een lipspoiler in koolstofvezel tentoon. De binnenzijde is grotendeels herkenbaar als die van de Ford GT, verder gespekt met premium leder, een aluminium instrumentarim en een McIntosh audio-installatie. Er is sprake van productie, zij het in een zeer beperkte oplage (tussen 6 en 24 stuks). En vanzelfsprekend kent de auto ook een exuberant prijskaartje. Galpin vraagt omgerekend ruim € 750.000 per exemplaar. Meer beeld ervan is er in de fotoreeks.