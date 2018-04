Ginetta haalt G40R en G60 naar Londen

Door: AUTO55

Salon Privé is een evenement voor de liefhebber dat van 4 tot 6 september in het Londense Syon Park wordt georganiseerd. Brits nicheconstructeur Ginetta haalt er niet één, maar twee modellen naartoe. Dat zijn de G60 en G40R geworden.

De slechts 850kg wegende G40R beschikt over een tweeliter viercilinder benzinemotor die 200pk op de achterwielen lanceert. De krachtbron stelt hem in staat het bekende sprintje in 5,9 af te werken en te toppen met 225km/u op de klok. En dan is er de brutere G60, die een drooggewicht van 1.080kg met een van een Ford Mustang afgeleide 3,7l V6 combineert en erin slaagt in 4,9 tellen naar 100 te spurten. Zijn top is bepaald op 265km/u.