Ginetta G55 laat zich zien

Door: BV

Ginetta is één van de talloze piepkleine Britse constructeurs met een zwak voor sportwagens. En het bedrijfje heeft nu al de eerste weeën voor een nieuw wedstrijdmonster. Dat gaat G55 heten en krijgt een bij Ford losgeweekte 3,7l met een gezonde 370pk in z'n ingewanden. De G55 krijgt in vergelijking met de twee jaar geleden gelanceerde G50 een fris koetswerk, grotere remmen en een compleet nieuwe uitlaatlijn. Kwestie van een vervolg te kunnen brijen aan de goede prestaties die die auto neerzette in de GT4 raceklasse. Aan de bolide hangt een prijskaartje van zo'n € 80.000.