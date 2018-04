Win tickets voor This Is The End @ Drive In Movies

Door: BV

De komedie This Is The End is een verhaal waar we zes vrienden volgen die na een reeks eigenaardige en rampzalige gebeurtenissen gevangen zitten in een woning in de verwoeste stad Los Angeles. Terwijl de wereld buiten vergaat, slinken hun voorraden en wordt de vriendschap tussen de mannen tot het uiterste getest. Noodgedwongen moeten ze het huis verlaten. De vrienden worden geconfronteerd met hun lot en met de ware betekenis van vriendschap en redding.

Aanstaande zaterdag 31 augustus wordt 'This Is The End' de toepasselijke afsluiter van een erg succesvol seizoen Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ook voor deze laatste prent geeft Auto55.be gratis tickets weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Succes!