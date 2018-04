Niet iedereen bank vooruit bij nieuwe EuroNCAP-proef

Door: BV

Vijf modellen heeft de onafhankelijke crashtestorganisatie EuroNCAP ditmaal tot schroot herleidt. En het grote nieuws is niet dat er weer heel wat auto's beloond worden met de maximumscore van vijf sterren. Dat is weliswaar het geval voor de Toyota Corolla (sedan, want de andere versies zijn in Europa vervangen door de Auris), de Lexus IS300h en de Mazda 6. Toch gaat het vooral om de veiligheidsscore van de Opel Adam en de Mitsubishi Space Star. Twee kleintjes die zich, in tegenstelling tot pakweg Dacia, niet achter hun erg competitieve prijs kunnen verschuilen om niet met het maximum naar huis te komen. Beiden houden het op vier sterren, maar of dat nu erg is?

De EuroNCAP trekt al punten af zodra je niet beschikt over het maximum aan elektronische hulpmiddelen. De Space Star krijgt bijvoorbeeld al een sneer uit de pan omdat je op de boordplank niet kan zien of de achterste gordels zijn vastgeklikt. En bij een aanrijding wordt het onderlijf van de passagier ook aan behoorlijk wat kracht blootgesteld. Dat levert een mogelijke verwonding aan het been op. In de Adam krijgt de borst van de inzittenden dan weer veel kracht te verwerken en is de kans op een whiplash groter. Het cijfer voor de bescherming van de volwassenen biedt enig perspectief. De Mitsubishi scoort daar 90%, de Opel 87%.