Lexus IS300h: 223pk, 99gr uitstoot

Door: BV

De nieuwe Lexus IS beleeft z'n Europese publieksdebuut in Genève. En terwijl het model ook bestaat met IS250 en IS350 op de kofferklep, krijgt ons land alleen de 300h voorgeschoteld. Daarmee moet de 4,66m lange achterwielaangedreven berline dus helemaal in op hybride in een segment dat wordt gedomineerd door dieselmotoren.

De IS300h krijgt een 2,5l viercilinder benzinemotor die 181pk opwekt en beste maatjes is met een elektromotor die in z'n eentje ook nog eens goed is voor 143pk. Maar om de automatische transmissie met niet te hard te laten afzien, is het gecombineerde vermogen afgetopt op 223pk. Het stelt de flink gegroeide IS (+8cm in lengte, +7cm voor de wielbasis) in elk geval in staat om naar de 100 te accelereren in een weinig beschamende tijd van 8,3 seconden. Het verbruiksgemiddelde volgende Europese gemengde cyclus blijft tegelijk beperkt tot 4,3l/100km. Dat betekent dat de CO2-emissie niet meer dan 99gr/km bedraagt. In de strijd tegen de almaar strenger wordende autofiscaliteit (vooral voor bedrijfswagens) is dat alvast een krachtig wapen.

Aan de prestaties van de hybride kan niet gerommeld worden. Maar het uiterlijk kan je wel aanscherpen. Je hebt dan nog steeds recht op even veel comfort - op de wat scherper afgestelde ophanging na - maar krijgt wel een digitale tellerpartij die geïnspireerd is door de LFA, wat meer opsmuk, een specifieke grille, donkere 18-duimers, aluminium pedalen en exclusief sportmeubilair. Beeld is er natuurlijk in de fotospecial.