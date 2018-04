Renault Initiale Paris heeft veel Espace

Door: BV

Dat Renault het in de hogere segmenten moeilijk heeft, is niet eens een publiek geheim. De Fransen steken dat ook niet onder stoelen of banken. Daar bovenop komt, voor vlaggenschip Espace, dan ook nog eens dat grote monovolumes inmiddels over hun hoogtepunt heen zijn. Die zien hun marktaandeel krimpen ten voordele van SUVs en crossovers. Maar daarin ligt misschien wel een buitenkans. Geruchten over een nieuwe stijlrichting voor de opvolger van de inmiddels hoogbejaarde Espace (want al gelanceerd in 2002) worden nu bevestigd door de Initiale Paris. Dat is een monovolume die in een avontuurlijk kleedje is gestoken.

Mocht ‘Initiale' je bekend in de oren klinken, dan is dat wellicht omdat Renault die naam krap twintig jaar geleden ook al eens naar voren schoof. Ook toen ging het om een studiemodel waarin het aan niets ontbrak. En het was ook een signaal dat de Fransen het liefst wat hogerop zouden gaan zoeken. Een fors bemeten en origineel gelijnde vijfdeurs met de naam Vel Satis volgde zeven jaar later, maar die flopte. En de zo mogelijk nog futuristischer Avantime - eigenlijk een coupé van de Espace - ging al na twee jaar en amper 8.500 stuks uit productie. Te duur, te veel problemen en (misschien) z'n tijd te ver vooruit. Maar de Initiale Paris vertoont wel wat trekken van die laatste.

Waar de Avantime stopte, gaat de Initiale Paris Concept verder. Het model functioneert als uithangbord voor toekomstige luxueuze Renaults. En zoals de markt tegenwoordig dicteert zullen ook die onder een apart label aan de man gebracht worden. Citroën bedacht daarvoor een hele DS-lijn, Ford lanceert bij de lancering van de Mondeo het Vignale-label en Renault opteert dus voor Initiale Paris. De lederbekleding, stripings, de print op het panoramische glazen dak, de grote 22-duims velgen, het audiosysteem met 30 luidsprekers... horen allemaal tot de luxueuze behandeling. Maar de vorm? Dat is die van de toekomstige Espace.

Om aan te geven hoe realistisch de Initiale Paris wel is, lepelden de ingenieurs een nieuw ontwikkelde dieselmotor met 130pk in de neus. Geen hybride dus, maar de centrale die naar alle waarschijnlijk het meest over de toonbank zal gaan bij de dealer om de hoek. De nieuwe centrale levert 400Nm trekkracht en wordt gekoppeld aan een EDC-automaat. Dat is Renault's versie van een transmissie met dubbele koppeling. In vergelijking met de uittredende Espace is die centrale een kwart zuiniger en stoot die 40gr/CO2/km minder uit. Dat is onder meer te danken aan een afgenomen gewicht. Met een lengte van 4,85m is de Initiale Paris ruwweg even groot als de Grand Espace vandaag, maar er werd wel 250kg van afgetraind. Bekijk ook de fotospecial voor meer beelden.