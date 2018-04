Renault Initiale Paris toont nieuwe gezicht Espace

Door: BV

De Renault Espace staat inmiddels al 11 jaar in de catalogus. Hoog tijd dus voor een opvolger. Een voorbode daarvan wordt over enkele dagen op het Autosalon van Frankfurt onthuld. Het luistert naar de naam Initiale Paris, al zou Renault voor die benaming wel eens meer in petto kunnen hebben dan alleen maar dit studie-exemplaar.

Dat Renault al een tijdje zit te tobben over het concept van de volgende Espace is geen geheim. De keuze is, zoals al door geruchten werd gesuggereerd, uiteindelijk gevallen op een cross-over. Die meet zich een pose aan die het midden houdt tussen die van een gestroomlijnde SUV, maar die ook wat trekken van de erg futuristische Avantime ontleent. Die coupé op basis van de Espace was slechts twee jaar in productie. Renault bouwde er hooguit 8.500 stuks van. De eerste beelden kan je hier bekijken, maar binnenkort is er natuurlijk nog veel meer info. De introductie van een productie-exemplaar is voor 2014 gepland.