BMW X5 Security Plus kan je leven redden

Door: BV

Het is nauwelijks aan de buitenkant te zien, maar de BMW X5 Security Plus - waarvan we de concept car vorig jaar in Frankfurt te zien kregen, draagt een flinke dosis bepantsering met zich mee. Wanneer de Duitsers het model beginnen bouwen is het de enige in z'n segment die beschermingsniveau VR6 haalt. Omdat u dat wellicht even weinig zegt als ons, illustreren we het even door eenvoudigweg te zeggen dat je er zelfs met de gevreesde Kalashnikov niets tegen kan beginnen.

Nummer twee

BMW heeft al een andere X5 met pantser in de catalogus. Die heeft X5 Security en heeft een VR4-rating. Goed voor straatcriminaliteit en dergelijke. VR6 is vooral goed voor mensen die zich willen vrijwaren van aanvallen door georganiseerde criminaliteit of ontvoering.

Geen lichtgewicht

Een hoop kogelvrij materiaal is natuurlijk slecht voor het gewicht. Ter compensatie monteert BMW daarom altijd de 450pk sterke 4.4l V8 biturbo, vierwielaandrijving, een versterkte ophanging en remmen met extra bijtkracht. BMW zegt dat de prestaties daardoor ‘nagenoeg gelijk' zijn aan die van een gewone X5.

Waar te zien?

Wie de X5 Security Plus in het echt wil bewonderen kan van 25 tot 28 november terecht op het Autosalon van Moskou.