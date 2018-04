Alles over de nieuwe Hyundai i10

Door: BV

De eerste foto's en details, die hadden we al gehad. Maar nu de nieuwe generatie van de i10 ook op de stand van Hyundai op de beursvloer in Frankfurt staat te blinken, rollen er meer details bij de Koreanen over de lippen.

De i10 is met meer dan 450.000 verkochte exemplaren sinds 2007 een succes. Maar van het nieuwe exemplaar wordt nog meer verwacht want dat is - volgens de constructeur - op Europese leest geschoeid door haar ontwikkelingscentrum bij Rüsselsheim. De fabriek in Turkije spuwt de eerste exemplaren al uit en in november kan je je naam onder een bestelbon zetten.

Het formaat van de i10 nam toe. In de lengte komt er 8cm bij, hij is nu 6,5cm breder, maar ook 4cm minder hoog. Dat oogt beter, maar het zorgt er ook voor dat het frontale oppervlak niet te groot wordt. Dat beïnvloedt namelijk het verbruik. Het uiterlijk werd een stuk moderner en dynamischer. Hyundai heeft bij zusermerk Kia (met de Picanto) immers geleerd dat je dat meer verkoop oplevert.

In het ruimere interieur past nu minimaal 252l en maximaal 1.046l bagage. En het oogt er een stuk knusser beter dan voorheen met een bekleding in zwarte stof en portiervakken in beige. Klim op in het gamma en afhankelijk van de koetswerkkleur worden blauwe of oranje accenten geïntroduceerd. Tot de standaarduitrusting behoort centrale deurvergrendeling, een boordcomputer, dagrijverlichting en de belangrijkste veiligheidsvoorzieningen. De rijker uitgeruste versies, die hoogstwaarschijnlijk het populairst zullen zijn volgens Hyundai, zijn ook nog voorzien van onder meer elektrisch bedienbare ramen voor en achter, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Het kleurenpalet bestaat overigens uit acht lakkleuren, waaronder vier metallic- en twee mica parelmoer-tinten.

Kopers hebben de keuze uit twee benzinemotoren: een 1.1 liter driecilinder en een 1.2 liter viercilinder. De eerste levert een maximumvermogen van 66pk bij een koppel van 94Nm. Gekoppeld aan een handbak snelt de i10 hiermee in 14,9 seconden naar de 100km/u en weet hij een top te bereiken van 155km/u. De gemiddelde CO2-uitstoot is vastgesteld op 98gr/km. Over het verbruik van de 1.2 laat Hyundai zich niet uit. Wel over z'n prestaties. Het 1.248 grote blok levert 87pk en 120Nm en weet de i10 in 12,3 seconden naar honderd te trekken. De topsnelheid ligt op 171km/u. Wil het schakelen liever aan een automaat over laten, dan kan dat in het geval van de 1.2. Houdt echter wel rekening dat deze 4-traps transmissie minder vlotte prestaties levert, terwijl je in geen enkele versie het risico loopt dat je toupet gaat vliegen.