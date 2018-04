Nog twee jaar wachten op Honda Civic Type-R

Door: BV

Wie verslingerd is aan de tot 9.000 toeren doorsleurende atmosferische motorblokken van Honda is er sowieso aan voor de moeite. Die zijn ten prooi gevallen aan de CO2- en uitstootvereisten. Zelfs Honda wordt nu op het pad van de turbomotoren geduwd. Dat betekent dat de Civic Type-R een tweeliter met drukvoeding krijgt.

We kunnen een opsomming maken van andere te verwachten aanpassingen, zoals ophanging, remmen en in- en exterieur, maar het recept is steeds hetzelfde. We concentreren ons dan maar op beloftes van de constructeur. Die heeft het formeel over een vermogen van ten minste 280pk, met vier uitlaten om ervoor te zorgen dat het systeem voldoende debiet haalt. Dat is meegedeeld op het Autosalon van Frankfurt. Van de Type-R zelf was er uiteraard geen spoor. Honda geeft aan dat een definitief product nog twee jaar af is.

Dat de marketingjongens van het bedrijf zich er ook mee gemoeid hadden, weten we omdat de Nurburgring ter sprake kwam. Autoconstructeurs vallen tegenwoordig over elkaar heen om te pas en -vooral- te onpas een verwijzing naar de Groene Hel te kunnen maken. Maar Honda valt nu wellicht in de eerste categorie, door de belofte dat de Type-R als snelste voorwielaangedreven auto ooit over die omloop zal gaan. Een eer die sinds 2011 toekomt aan de Renault Megane RS Trophy die een rondje deed in 8:07.97. De Civic Type-R rijdt er nu al rond, zo blijkt.