Hankook-band vraagt lucht noch velg

Door: BV

Ook bandenfabrikant Hankook pakt met nieuws uit op het Autosalon van Frankfurt. Het bedrijf presenteert er deze i-Flex gedoopte creatie. Die is tegelijk band en wiel en is grotendeels opgetrokken in polyurethaan.

De i-Flex moet niet opgeblazen worden en kan dus in principe ook niet lek slaan. Zelfs de huidige generatie Runflat-banden kan slechts een beperkt aantal kilometers afleggen zonder lucht in de band. Zonder kans op lek rijden stijgt het veiligheidsniveau, zegt Hankook. En de band is ook goed voor het milieu. Vooreerst is de recycleerbaarheid 95%, maar de echte winst wordt geboek in uitstoot. De i-Flex weegt gevoelig minder dan velg en band apart, wat betekent dat brandstofverbruik en zelfs geluidsproductie omlaag gaan.