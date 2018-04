Changan is zoveelste Chinese invasie

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt trachten de Europese, en dan uiteraard vooral de Duitse, constructeurs elkaar te overtreffen met grootste en indrukwekkende stands. Het verschil met de stand van Changan, in een bijhalletje, is groot. Hoewel er ook daar ruimte is gemaakt voor modellen, uitgedoste beursbabes en Chinese cultuur. U had het al in de gaten - Changan is het jongste Chinese autobedrijf dat z'n zinnen op de Westerse markt heeft gezet. Het past daarmee in een immer langer wordende rijd Chinese autoconstructeurs. Onder meer Chery, Landwind, Brilliance en Qoros gingen het bedrijf vooraf maar vooralsnog is het Oude Continent voor allen een te grote hindernis gebleken.

Changan doet wellicht geen belletje rinkelen, maar het is geen dwerg. Het Chinese staatsbedrijf dat gevestigd is in Chongqing bouwt bussen, vrachtwagens en personenwagens. In de laatste categorie verzet Changan jaarlijks meer dan een half miljoen stuks. Het heeft zestigduizend werknemers, zes fabrieken en een miljardenomzet.

De Chinezen stellen alles in het werk om modellen te ontwikkelen die voldoen aan de torenhoge eisen van de westerse markten. Op dit ogenblik pompt het bedrijf vooral centen in onderzoek. Er zijn liefst negen centra opgezet. Onder meer in Turijn, Yokohama, Nottingham en Detroit. Daar wordt gekeken naar en geëxperimenteerd met vormgeving, interieur, veiligheid, materialen en chassis. Allemaal punten die de Chinezen bij vorige invasies abolsuut niet onder de knie hadden. Bij de EuroNCAP-tests leek het steevast alsof kreukelzones vergeten waren. Als Changan met een model komt, beloven ze vijf sterren. En het is ex-Ford-ingenieur Zhoa Hui die er met z'n team van 120 ingenieurs moet op toezien dat die belofte waarheid wordt.

De Chinese kopieerdrang hangt ook als een mist over de stand in Frankfurt. De CS75 heeft wel erg veel van de Mitsubishi ASX, de achterzijde van de CS95 Concept lijkt erg op de Volvo 40 en ook in de andere modellen herken je vast een recent westers model. Op technisch vlak benen de Chinezen (niet bepaald gehinderd door Westerse beperkingen op intellectuele eigendom en dergelijke) vliegensvlug bij. De CS95 Concept is bijvoorbeeld een hybride. Die combineert een 3,5l V6 met 245pk met een elektrische motor van 167pk. Het bedrijf heeft overigens al een hybride in productie en elke Changan is uitgerust met een start/stop-systeem. Een merk om in de gaten te houden? Bekijk de creaties gerust in de fotospecial.