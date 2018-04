Lada laat je tekenen

Door: AUTO55

In samenwerking met de sociale netwerkgroep VKontacte lanceert Lada een ontwerpwedstrijd waarbij de deelnemers hun toekomstvisie van het merk mogen uitdrukken. Een schets volstaat, zelfs een bewerking van een bestaand model mag. Die komt dan in de categorie 'Tuning' terecht. Wie echter 'Freestyle' tekent (of uit de printer laat rollen) hoeft nergens rekening mee te houden, al hebben de Russen wel liever dat deelnemers het in de mate van het mogelijke realistisch houden. Het zou misschien wel eens kunnen opbrengen. Zelf geven ze de X-Ray als voorbeeld, maar alle ideeën zijn uiteraard welkom.

De ontwerpen die de meeste goedkeuring genieten op de webstek - je kan 'liken' en 'comments' geven - worden vervolgens door in-huis designers onder het vergrootglas gehouden en uit de stapel wordt dan een winnaar aangeduid. Inschrijven kan tot 9 januari, wat er exact te winnen valt werd nog niet meegedeeld.