Lada X-Ray Concept verbaast de wereld

In Rusland kabbelt het merk voorlopig rustig verder terwijl de rest van de wereld al lang de neus heeft opgehaald voor de verouderde, bijna mistroostige ontwerpen. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Lada heeft Steve Mattin als nieuwe hoofdontwerper in huis gehaald, de man die verantwoordelijk wordt gesteld voor onder meer de Volvo XC60 en iemand die dus weet hoe een auto er hoort uit te zien. Mattin heeft zonet de laatste hand gelegd aan een driedeurs SUV studiemodel dat we naast de Range Rover Evoque kunnen plaatsen. Het heet X-Ray Concept, verwijzende naar de neus van de auto en misschien een voorbode van een familiegezicht. Of een afgeleide van deze straal ook effectief op de markt verschijnt is onduidelijk, maar het zou ons niet verbazen. Bekijk de uitgebreide fotoreeks.