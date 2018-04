Audi investeert overal, behalve in Europa

Door: BV

Brazilië is de zesde grootste economie ter wereld. Dat heeft het land in niet onaanzienlijke mate te danken aan omvang en bevolkingsaantal (respectievelijk 8,5 miljoen vierkante kilometer en 200 miljoen inwoners), maar ook aan de almaar stijgende inkomensgraad van de bevolking. En nu meer en meer Brazilianen zichzelf tot de beter middenklasse kunnen rekenen, heeft het land zich bij Audi in de kijker gewerkt. De Duitsers bouwen een nieuwe fabriek in het Zuiden van het Land, bij Sao José dos Pinhais.

De totale investering in de faciliteit bedraagt 150 miljoen euro. In 2015 wil het bedrijf er de A3 en Q3 produceren. Het merk investeert fors in extra productiecapaciteit. Eind dit jaar wordt in Foshan al de tweede Audi-fabriek in China opgestart en in 2016 wil het bedrijf ook in Mexico produceren. In Europa blijft alles voorlopig zoals het is.