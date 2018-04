Citroën Cactus gaat in productie

Door: BV

Citroën stelde op het Autosalon van Frankfurt voor de tweede maal een studiemodel van een compacte, alternatief gelijnde, berline voor. Die heette simpelweg Cactus (en niet C-Cactus zoals het exemplaar uit 2007), en terwijl het studiemodel een hoop elementen omvat die we niet meteen verwachten op een model voor serieproductie, is de beslissing om een afgeleide ervan in productie te nemen alvast genomen.

De constructeur zwijgt nog in alle talen over de plannen. Maar de productieplanning van de PSA-fabriek in Madrid spreekt boekdelen. Die relatief kleine eenheid (met tussen 2.500 en 3.200 personeelsleden) bouwde in het verleden al de C3 Pluriel en de 207 CC en staat momenteel in voor de productie van de 207+. Dat laatste is de ‘oude' 207 die door Peugeot ook na de lancering van de 208 nog ‘enige tijd' in de catalogus wordt gehouden. Eerder deed het bedrijf dat al erg succesvol met de 206+. Die bleef nog jaren een belangrijke plaats aanhouden in de verkoopstabellen.

De 207+ is geen lange carrière beschoren. Het model moet volgens het investeringsplan voor de assemblage-eenheid in Madrid immers plaats maken voor... de Cactus. Beeld van het studiemodel bekijk je hier.