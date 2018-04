Dakloze Bentley Mulsanne komt er niet

Door: AUTO55

Onlangs maakten we kenbaar dat de SUV van Bentley effectief in productie gaat. Dat geldt echter niet voor de Mulsanne Convertible. Van die dakloze slee werden de schetsen vorig jaar voorgesteld op het Pebble Beach Concours d'Elegance in Californië. CEO Wolfgang Schreiber verklaarde onlangs dat de open Mulsanne er niet komt omdat de vraag ernaar te plaatselijk zou zijn en het model dus niet genoeg geld in het laatje zou brengen om winstgevend te zijn. Van de Mulsanne in gesloten toestand werden er in 2012 in totaal 1.160 exemplaren verkocht.