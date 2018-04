Bentley SUV is er in 2016

Door: BV

Nagenoeg gans West-Europa kreeg een collectieve zuuroprisping toen Bentley in 2012 op het Autosalon van Genève een concept car voor een SUV voorstelde. Maar er was niettemin meer dan voldoende interesse en de Britse autobouwer onder Duits bewind, gaat bijgevolg gestaag door met de ontwikkeling. Het bedrijf heeft nu zelfs wat meer gegevens bekendgemaakt. De bevestiging dat het design herwerkt wordt, hoort daar evenwel niet bij.

De SUV van Bentley komt er in 2016. Dat hadden we reeds eerder meegegeven, maar het is nu bevestigd. En omdat baas Volkswagen wild is van het delen van onderdelen, wordt die onderhuids grotendeels identiek aan de volgende generatie Audi Q7, VW Touareg en Porsche Cayenne. De prijs zal er evenwel flink bovenuit torenen. Bentley heeft het over minimaal € 150.000. Onder de motoren, in elk geval een twaalfcilinder - wellicht een W12 - die ergens tussen 575 en 650pk zal opwekken.

Kevin Rose, die bij Bentley de plak zwaait over de verkoops- en marketingafdeling, is er als de kippen bij om te zeggen dat het model een compleet nieuw segment zal creëren. Dat wil immers elke autobouwer bij elk model. Tegelijk denken ze zo'n 30% van het clientèle van de Range Rover weg te kunnen snoepen. Daarbij zit immers meer dan voldoende volk dat - volgens Bentley - liever nog meer uitgeeft.

Bekijk de concept car gerust in onze fotospecial.