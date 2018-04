Over Toyota, BMW, VW, Lamborghini en Abarth

Door: AUTO55

Toyota en BMW gaan voor de volgende editie van zowel de GT86, de Z4 als de 6-reeks dezelfde basis gebruiken. De Japanners zouden de nieuwe architectuur ook voor de toekomstige MR2 en Supra benutten. Wie zal daar de meeste vruchten van plukken?

Bij Volkswagen zou men op hun beurt druk in de weer zijn met de opvolger van hun beruchte VR6-motor. De nieuwe, direct ingespoten V6 zou in tegenstelling tot de oude krachtbron drukgevoed zijn. Het gebruik van twee turbo's wordt niet uitgesloten, zoals men in de maand mei al liet zien tijdens de happening in Wörthersee. Daar was de 3-liter V6 twin turbo verpakt in een Design Vision GTI en kon hij 503 paarden en 560Nm koppel op de wielen overbrengen.

Uit Italiaanse hoek gaf Lamborghini - alweer - aan dat de Urus er komt. Maar pas met de lancering van de SUV-op-preparaten in het vooruitzicht krijgen we meer te horen. Tegen dan is de crisis misschien voorbij. De Urus zou een dubbel geblazen V8 onder de kap krijgen - ook een plug-in hybride komt ter sprake - en op het MLB Evo-platform gestoeld zijn, zoals de Audi Q7, Porsche Cayenne and Volkswagen Touareg van de volgende generatie. Wellicht deelt ook de reus van Bentley in de koek. Die wordt in principe een jaar eerder voorgesteld.

We eindigen met de toplui van Abarth, die plannen koesteren om het bestaande gamma uit te breiden met creaties afgeleid van de Fiat Panda en 500L. Momenteel neemt men immers enkel de Punto en 500 onder handen. Tot vervelens toe dan nog. De 500L met een schorpioen op de neus mag dan concurreren met onder meer snelle versies van de Mini Countryman.