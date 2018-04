Vliegt niet: Renault Fly (GT)

Door: AUTO55

Dit zijn géén nieuwe lichtgewicht speeltjes uit de Renault-stal, jammer genoeg. De ontwerpen komen uit het brein van Pools designer Konrad Cholewka ontsproten en belichamen het eindwerk van de jongeman. Ze zijn ontworpen met de gedachte dat auto´s er in de toekomst nog veiliger op zullen worden, beter op de weg zullen liggen en algemeen beter zullen presteren, maar tegelijk alsmaar minder op de nekharen zullen inspelen. Een trend die al een tijd aan de gang is.

De fictieve Renault bieden een lage zitpositie met een stevig zicht rondom dankzij grote glazen oppervlakken. De op het framewerk gemonteerde panelen zouden het in principe relatief makkelijk mogelijk moeten maken om de Fly van een dichte coupé naar een open buggy om te toveren. Van zomer- naar winterkledij, zeg maar. De Fly GT is dan weer voorzien van een gestroomlijnde koetswerkkit die op het circuit thuishoort. Ook de immense achterspoiler verraadt zijn plannen. Hier is meer beeldmateriaal.