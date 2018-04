Over SRT, Skoda en BMW

Door: AUTO55

De Viper van SRT doet het in de verkoopstabellen minder goed dan verhoopt. De productie wordt daardoor met een derde teruggeschroefd en dus zouden er voortaan slechts drie exemplaren per dag de fabriek verlaten. Initieel was het de bedoeling om op jaarbasis 2.000 Vipers te verkopen, maar na 8 maanden staat de teller in de VS nog maar op 426. Er staan bij de Amerikaanse verdelers zelfs nog 565 wagens op een nieuwe eigenaar te wachten.

Bij Skoda broedt men naar verluidt op een coupéversie van de Rapid. Die zou volgend jaar al gecommercialiseerd kunnen worden. De Tsjechen ontkennen, maar de timing klopt alleszins. In 2014 mag de Rapid Coupé immers 30 kaarsen uitblazen. Motoren worden naar alle waarschijnlijkheid gewoon overgeheveld uit de vierdeurs en de Spaceback (lees: break).

BMW overweegt vierwielaandrijving voor toekomstige M-modellen, maar niet of nooit voor de M3 en M4 en pas na de introductie van de volgende M5 en M6. Dat werd gezegd nadat is gebleken dat de AMG's van Mercedes in de VS massaal als vierwielaandrijver worden ingevoerd. Er worden dus centen mee verdiend.