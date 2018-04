Toyota RAV4 2.0 D-4D nu ook met vierwielaandrijving

Door: BV

De Toyota RAV4 kan je voortaan ook krijgen met een tweeliterdieselmotor die z'n 124 paarden over de vier wielen verdeelt. De diesel was eerder al te koop, maar die wou alleen zaken doen met de voorwielen. Tot 40km/u kan je de tranmissie ook elektronisch vergrendelen om een gelijke koppelverdeling over beide aandrijfassen te verkrijgen. Daarna kiest de SUV het zelf, om tenslotte bij hoge snelheden bijna uitsluitend via de voortrein te werken. Dat laatste helpt om de CO2-emissie onder controle te houden. Die tikt dan ook af op 136gr/km.

De constructeur introduceert ook meteen wat extra aankledingsopties en kleuren aan zowel de binnen- en buitenzijde. En ook de boordelektronica werd opgewaardeerd. Een hele halve facelift dus. Beeld van de Toyota RAV4 is er in deze fotospecial.