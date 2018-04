Europa's grootste verliezers

Door: AUTO55

De afgelopen week werd duidelijk dat Bugatti ruim € 4,6 miljoen in de min gaat per afgeleverde Veyron. Een aderlating die het bedrijf alles bij elkaar gerekend € 1.7 miljard armer maakt. Maar het kan nog slechter meevallen. Zo mag Smart zich de koning van de verliezers noemen door in totaal € 3,5 miljard aan de ForTwo te hebben verspeeld. Dat komt neer op € 4.470 verlies per stuk.

Fiat neemt met een tekort van € 2,1 miljard de weinig begeerde tweede plaats in, met 'dank' aan de Stilo. VW staat op nummer drie met de Phaeton. Die heeft het merk tijdens zijn twaalfjarige regeerperiode alles samen € 1,99 miljard afhandig gemaakt, of maar liefst € 28.100 per exemplaar.

En dan hebben we Peugeot, die voor voor de 1007 telkens € 15.380 te weinig aanrekende, alsook Mercedes, die per verkochte A-klasse - de vorige versie - € 1.440 liet liggen. Zij gingen respectievelijk 1,9 en 1,71 miljard in het rood. Pas daarna volgt Bugatti. Dat ook Jaguar, Audi en Renault met respectievelijk de X-Type, de A2 en zowel de Laguna als de Vel Satis op de lijst prijken, verbaast natuurlijk helemaal niemand.