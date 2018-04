Ford Ecoboost-racewagen breekt record

Door: AUTO55

Een dikke week geleden lieten we je kennismaken met een nieuwe racebolide uit de Ford-stal. Daarmee willen de Amerikanen niet enkel deelnemen aan prestigieuze evenementen als de 24 Uren van Daytona; men hoopte er eerst en vooral een zestien jaar oud record mee aan diggelen te slaan. En dat is hen afgelopen woensdag ook gelukt. De gestroomlijnde snelheidsduivel behaalde 358,84km/u op het circuit van Daytona, of ruim 20km/u meer dan de 338,55km/u die Bill Elliot er in 1987, tijdens een qualificatiesessie van de Daytona 500, aan boord van een NASCAR cup car liet optekenen. Dat belooft voor de races in het verschiet.