Tesla Model S verkoopstopper in Noorwegen

Dat de Noorse overheid middels subsidieregelingen en het toelaten van kosteloos parkeren het gebruik van schone auto's behoorlijk stimuleert is al langer geweten. Dus is het niet eens zo verwonderlijk dat de Tesla Model S in Noorwegen al twee maanden op rij de verkoopstabellen aanvoert. Ginds vraagt het Amerikaanse merk € 55.000 voor een exemplaar, terwijl wij er in België minstens € 72.600 voor moeten neertellen.

In september wist men er 616 exemplaren te slijten en men verwacht dat dat aantal de komende maanden verder zal toenemen. Ook de Nissan Leaf is er populair. Elektrische auto's en plug-inhybrides halen in Noorwegen een marktaandeel van 8,6%, en dat in een land dat een groot deel van de rijkdom te danken heeft aan het bezit van olie en gas.