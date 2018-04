Range Rover Hybrid doorstaat slijtageslag

Door: BV

Drie prototype van de Range Rover Diesel Hybrid hebben de 16.853km over de historische Zijderoute afgelegd van hun thuisbasis in Solihull, naar de kantoren van eigenaar Tata in India. De trip duurde 53 dagen, ging over twee continenten en door 13 landen.

Natuurlijk wordt het gros van de kilometers afgelegd over conventionele wegen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de stukken die werden afgelegd in veesporen, modderwegen en in extreme klimatologische omstandigheden. De dieselmotoren zullen niet al te veel moeite hebben gehad met temperaturen van -10C° of + 43C°, maar voor de accu's is dat een beproeving. De elektrische componenten ondervinden dan weer minder nadeel van een werking op grote hoogte omdat ze in tegenstelling tot een verbrandingsmotor geen zuurstof vergen. De expeditie spendeerde zeven achtereenvolgende dagen op een hoogte tussen 3.350 en 5.379 meter, met een zuurstofgehalte van slechts 10% in vergelijking met 21% op zeeniveau.

De volgestouwde expeditievoertuigen lieten over de ganse afstand een gemiddeld verbruik van 6,4l/100km optekenen. Land Rover beschouwt de dieselhybride (waarvan je hier de details vindt) nu rijp voor productie. Een erg knappe set beelden van het avontuur vind je in onze fotospecial.