Suzuki iSwift heeft wifi, is alleen online te koop

Door: BV

De Belgische Suzuki-invoerder presenteert de iSwift. Dat is een Suzuki Swift 5-deurs met 1.2 benzinemotor in uitrustingsniveau attraction, voorzien van een speciale wrap in ‘mellow yellow' (alles behalve dak en buitenspiegels) en voorzien van zwarte 17-duimers.

Maar de i inde naam staat voor de aanwezigheid van een Wifi-module, met inbegrip van een data-abonnement voor 2GB per maand en dat over de volledige looptijd van de garantieperiode op de draadloze module (2 jaar). Suzuki beweert dat het de eerste constructeur is in z'n segment om dergelijke technologie aan te bieden.

De iSwift zal niet te zien of te koop zijn via het conventionele dealernet, dus even visueel de kwaliteit van de wrap inspecteren zit er niet in. Kopen kan alleen via de website www.iswift.be. De prijs bedraagt € 14.999, maar je hoeft op voorhand slechts een reserveringskost van € 500 op te hoesten. De levering achteraf gebeurd via een dealer die je in de showroom ontvangt of de iSwift voor je deur afzet. Suzuki voorziet 20 stuks.