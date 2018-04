4x4 voor elke Mercedes AMG?

Door: BV

De vernieuwde Mercedes E-Klasse AMG is niet langer een uitsluitend achterwielaangedreven snelwegbom, maar is ook te krijgen met vierwielaandrijving. Een optie die bij de puristen op deze redactie niet meteen op applaus onthaalt wordt, maar volgens AMG-baas Tobias Moers wel duidelijk op de vraag van de klanten inspeelt. Op sommige markten stipt wel 90% van de kopers vierwielaandrijving aan.

Dat betekent meteen dat we in de toekomst meer integraal aangedreven AMG's op het menu krijgen. Zo zeer zelfs, dat de toplui bij Mercedes' huistuner het nu al hebben over een toekomstig kenmerk van alle creaties waarop het drieletterwoord kleeft. Behalve dan voor speciale, pure en ongetwijfeld nog duurdere varianten die hun circuitambities niet onder stoelen of banken steken.