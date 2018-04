Nieuwe Mercedes V-Klasse van binnen naar buiten

Door: BV

De V-Klasse, was die niet met pensioen gestuurd toen de Viano ten tonele verscheen? Ja, dat is juist, maar inmiddels heeft Mercedes besloten de naam terug te brengen. Terwijl Vito gewoon behouden blijft voor de bestelwagenvariant. Twee versies die overigens nog verder uit elkaar zullen liggen dan in het verleden het geval was. Dat bewijzen deze eerste interieurbeelden van de personenwagenversie wel. Het binnenruim oogt een stuk luxueuzer dan in het verleden. En Mercedes doet erg z'n best om die sfeer te onderlijnen. Er zijn niet alleen de nodige chroom en aluminiumkleurige elementen, maar er is ook LED-sfeerlicht. En met de sierlijsten is evenmin bepaald zuinig omgesprongen. Wie wil kan nagenoeg de hele boordplank het uitzicht van z'n keuze geven.

De bestuurder krijgt voor z'n neus een conventioneel instrumentarium met ronde klokken. Maar de middenconsole oogt niet meer zoals voorheen. Versies met automaat krijgen immers de selectiehendel achter het stuurwiel, terwijl de ruimte van de pook op de middenconsole wordt benut voor de bediening van de alweer uitgebreide infotainmentinstallatie. Een scherm dat eruit ziet alsof iemand een tablet tegen het dashboard heeft gegooid en te lui was er een schaduwkap over te monteren - zoals dat ook in de ganse A-Klasse-familie het geval is, is het hoogste punt van de boordplank.

Mercedes heeft nog tijd om zich over de motoren te buigen want de première is pas in maart van volgend jaar voorzien op het Autosalon van Genève. Maar we kunnen nu al zeggen dat de zespitters niet meer terugkomen. Kleinere, zuiniger en minstens even krachtige viercilinderversies doen het op papier immers minstens net zo goed. Bekijk het beeld in de fotospecial.