Mazda 3 lust ook gas

Door: BV

Mazda stelt op het Autosalon van Tokio, dat volgende maand gehouden wordt, niet alleen een hybride versie van de nieuwe 3 (sedan) voor. Het model krijgt gezelschap van nog een nieuwe aandrijfvariant: één op gas. Omdat de benzinemotoren van Mazda reeds een hogere compressie gebruiken dan andere benzinemotoren (we verwijzen naar onze uitleg over de Skyactiv-technologie), zijn ze volgens de autobouwer eenvoudiger aanpasbaar om gas door de cilinders te jagen.

De Mazda 3 Skyactive-CNG Concept behoudt z'n conventionele brandstoftank en kan dus naar keuze gas of benzine verbruiken. In het eerste geval wordt de uitstoot echter wel met zo'n 20% gereduceerd. CNG is nu eenmaal een zuiverder brandstof. Het gaat nog om een studiemodel. In tegenstelling tot de hybride 3 kunnen de Japanners dit model dus niet bestellen. Voor ons verandert er niets, want geen van beide modellen komt (voorlopig) in Europa in de catalogus.