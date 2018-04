N-WGN is Hondas snoepje, in twee smaken

Door: BV

In het zogeheten Kei-car-semgent, het segment van supermini's met motoren tot 660cc dat in Japan omwille van de erg stricte fiscaliteit grote populariteit geniet, is de concurrentie bikkelhard. Mitsubishi stelt op het Autosalon van Tokio al twee versies van de eK Space voor, met de toevoeging ‘Custom' voor de variant die zich hult in de meest stoere lijnen. En Honda stelt op dezelfde beurs deze N-WGN voor. Eveneens in twee smaken. De pittigste daarvan heet - je raadt het al - ‘N-WGN Custom'. Echt loslippig zijn de Japanners niet, maar er zijn wel een hoop foto's.