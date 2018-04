Porsche Panamera Turbo S schopt het tot 570pk

Door: BV

Goed nieuws voor wie vond dat de 520pk sterke Porsche Panamera Turbo maar moeilijk vooruit te branden was. Porsche kleeft nu een S achteraan het opgefriste model, monteert twee nieuwe Turbo's die lucht aan wel 140 bar de cilinder in persen, en kittelt al doende het vermogen op tot 570pk. 20 Paarden meer dan voor de facelift. De trekkracht krijgt ook de hik van de behandeling. Tussen 2.250 en 5.000t/min levert dat een permanente trekkracht van niet minder dan 750Nm op, en een in tijd gelimiteerde overboostfunctie kan nog eens 50Nm extra uit de mouw schudden. Het model wordt leverbaar in de conventionele variant of als Executive, met een 15cm langere wielbasis. Op het Autosalon van Tokio zal hij voor het eerst te zien zijn.

De Duitsers hangen het onderstel en de ophanging aan een infuus elektronica. Bits en bites regelen via het Porsche Dynamic Chassis Control haarfijn welke wielen hoeveel vermogen te verwerken krijgen. Kwestie van steeds op rails en bliksemsnel van richting te kunnen veranderen, ondanks de omvang van de Panamera. De gestuurde luchtophanging met adaptieve demping wordt dan weer gestuurd door een processor die een obsessie heeft met de stand van het koetswerk. Comfortabel, efficiënt en erg strak in de bochten zijn de waarden die de rekeneenheid tegen elkaar afweegt.

Eigenlijk is het meest indrukwekkende cijfer waar de Panamera Turbo S mee kan uitpakken z'n verbruiksgemiddelde van amper 10,2l/100km. Dat is 1,3 liter minder dan voorheen. Maar geef toe dat dat niet was waar je zat op te wachten. De topsnelheid van 310km/u dan? Of liever de acceleratietijd? Die bedraagt amper 3,8 seconden, al moet je daarvoor wel launch control inschakelen en de zeventraps versnellingsbak met dubbele koppeling laten martelen. Dat cijfer bleef overigens gelijk. De stoppers zijn gelukkig ruim bemeten. De Turbo S heeft standaard keramische remschijven.

En beeld? Dat is er natuurlijk in de fotospecial.