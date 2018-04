Lexus presenteert LF-NX Turbo

Door: AUTO55

Lexus geeft toe aan de turbogekte en stelt deze maand de LF-NX Turbo Concept voor. Dat is de hybride LF-NX Concept, maar dan met een andere voorspoiler en met een tweeliter turbomotor in plaats van een ongeblazen 2,5l onder de kap. De nieuwe krachtbron zou zuiniger opereren en, eens het productieproces startgezet, bij ons op heel wat bijval kunnen rekenen. Over cijfers wordt voorlopig echter in alle boekdelen gezwegen.

Lexus zal op dezelfde beurs onder meer ook de coupéversie van de IS en de opgefriste CT200h parkeren. De inmiddels 43ste editie van de Tokyo Motor Show loopt van 23 november tot 1 december, met een sneak preview op 22 november. Meer foto's van de LF-NX Turbo zijn hier te zien.